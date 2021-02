O Atlético de Madrid-Chelsea é o mais recente jogo da Liga dos Campeões a mudar de palco devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Em comunicado, o emblema colchonero, do qual faz parte João Félix, informou que vai «receber» os blues em Bucareste, na Arena Nacional da capital da Roménia.

«O nosso clube acordou com a UEFA a alteração do local - mantendo a data, 23 de fevereiro, às 21h00 em Espanha (menos uma hora em Portugal), às 22h00 na Roménia - devido às restrições de entrada em Espanha emitidas pelo governo do nosso país que não permitem a entrada de voos com origem no Reino Unido com passageiros não residentes ou nacionais», pode ler-se, no comunicado publicado pelo clube madrileno.

Recorde-se que este é o terceiro jogo dos oitavos de final da Champions a mudar de palco, depois do Leipzig-Liverpool e do Monchengladbach-Manchester City: ambas as partidas vão disputar-se na Hungria.