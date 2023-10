O Atlético de Madrid somou esta quarta-feira a primeira vitória no grupo E da Liga dos Campeões, ao triunfar na receção ao Feyenoord, por 3-2.

Mario Hermoso deu vantagem aos neerlandeses aos sete minutos, com um autogolo, mas Morata empatou pouco depois, aos 12 minutos, com um golo polémico: o passe para Saúl foi intercetado por um defesa e a bola sobrou para o avançado espanhol, que acabou por marcar. No entanto, Saúl estava em fora de jogo.

O lance foi invalidado num primeiro momento, mas o árbitro reverteu a decisão por indicação do VAR, perante os protestos da formação dos Países Baixos.

Apesar deste contratempo, o Feyenoord voltou a ganhar vantagem no marcador, aos 34 minutos, por David Hancko.

Só que em cima do intervalo, Antoine Griezmann, com um pontapé de bicicleta, voltou a empatar, e no início do segundo tempo Morata, servido por um grande passe de Molina, fez o 3-2 final.

Com este resultado, o Atlético soma quatro pontos e lidera, para já de forma isolada – ainda faltam jogar Lazio e Celtic. O Feyenoord está em segundo, com três pontos.

