Quem nunca quis passar uma noite agradável na Catalunha a uma terça-feira à noite? Pois bem, foi isso que o Bayern de Munique fez, na vitória esta terça-feira em casa do Barcelona, por 3-0.

Na estreia das duas equipas na Liga dos Campeões, o jogo de Camp Nou disse mais do atual nível dos culés do que do poderio dos bávaros.

É que Manuel Neuer e companhia não foram incomodados durante praticamente 90 minutos. Foram turistas, lá está.

Na baliza blaugrana, o triunfo alemão começou a construir-se com alguma felicidade à mistura. Pouco depois da meia-hora de jogo, já o Bayern estava instalado no meio-campo do Barça, Muller encheu-se de fé e rematou do meio da rua. A bola desviou em Eric García e traiu Ter Stegen. Estava quebrada a frágil muralha catalã.

Ter Stegen evitou um resultado maior com um par de defesas de alto nível, mas não evitou mais um descalabro dos espanhóis frente aos germânicos – o último duelo entre os dois, em 2020, tinha acabado com um 8-2 para o Bayern.

Depois de Muller, faltava Lewandowski marcar o golinho da praxe. Ou os golinhos. Aos 56 minutos, o polaco foi matador como sempre e marcou na recarga a um remate ao poste de Musiala. Nos últimos minutos, lance idêntico: Gnabry rematou ao poste, Lewandowski fez o resto na insistência.

Foram três, podiam ter sido mais. O Bayern de Nagelsmann é hoje uma máquina ainda não totalmente oleada, mas mesmo assim chegou para marcar três em Camp Nou e ‘amassar’ o Barcelona de Ronald Koeman.

À atenção do Benfica, os bávaros são líderes do grupo E.