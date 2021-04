Casemiro e Ilkay Gundogan foram eleitos os melhores em campo nos dois jogos da Liga dos Campeões desta noite.

O médio brasileiro esteve em destaque no nulo do Real Madrid em casa do Liverpool, que confirmou a passagem dos merengues às meias-finais; já o internacional alemão marcou um golo no triunfo do City na Alemanha, frente ao Dortmund, por 2-1 – os citizens também seguem em frente.

Casemiro e Gundogan juntam-se a Pulisic, figura no Chelsea-FC Porto, e Neymar, MVP no PSG-Bayern, nos nomeados para melhor jogador da semana da Champions.