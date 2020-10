Num duelo entre os dois últimos vencedores da Liga Europa, Chelsea e Sevilha empataram (0-0) em Stamford Bridge, em jogo da primeira jornada do grupo E da Champions.

Numa partida estatisticamente equilibrada, nenhuma das equipas foi capaz de desfazer o nulo. Do lado do conjunto orientado por Lopetegui, Acuña e Gudelj, antigos jogadores do Sporting, foram titulares, ao passo que o ex-FC Porto Óliver Torres foi lançado na segunda parte.

No mesmo grupo, o Rennes empatou na receção ao Krasnodar, a uma bola.

Guirassy, aos 56 minutos, fez de penálti o 1-0 para o emblema francês, mas três minutos depois, Cristian Ramirez empatou para o conjunto russo.