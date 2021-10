Campeão europeu, o Chelsea regressou às vitórias na Liga dos Campeões ao golear na receção ao Malmo (4-0), em jogo da terceira jornada do grupo H.

Em Stamford Bridge, Christensen apareceu com tudo na grande área da equipa sueca para abrir o marcador logo aos nove minutos. Pouco depois, aos 21 minutos, Jorginho fez de penálti o segundo da partida.

Mas nem tudo correu bem para a formação de Tuchel: Lukaku lesionou-se e foi substituído por Havertz ainda no primeiro tempo. O alemão fez por merecer a aposta e fez o 3-0 no início do segundo tempo.

Ainda antes da hora de jogo, Jorginho bisou, novamente de penálti, e fechou as contas do jogo.

Na Rússia, a Juventus venceu o Zenit com um golo já perto do apito final.

Dejan Kulusevski, a quatro minutos dos 90 fez o 1-0 para os bianconeri, depois de um cruzamento de De Sciglio.

A Juventus lidera o grupo H com nove pontos, mais três do que o Chelsea e seis do que o Zenit. O Malmo ainda não somou qualquer ponto.