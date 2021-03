Fabinho e Keylor Navas foram distinguidos como os melhores em campo nos respetivos jogos desta noite, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O médio brasileiro foi o destaque da vitória do Liverpool frente ao Leipzig, ao passo que Navas foi MVP no empate do Paris Saint-Germain na receção ao Barcelona.

Os dois jogadores estão assim nomeados para melhor jogadores da semana na Champions.