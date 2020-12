O Borussia Dortmund qualificou-se esta noite para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao empatar na receção (1-1) à Lazio.

Na ausência de Haaland, foi outro esquerdino, este bem conhecido do futebol português, a faturar para a equipa de Favre: Raphael Guerreiro, aos 44 minutos, abriu o marcador após bela jogada coletiva dos homens da casa.

Não houve Haaland, mas houve outro goleador em campo, no lado dos laziale. Immobile, sempre ele, fez o empate aos 67 minutos, de penálti.

Com este resultado, o Dortmund garante a qualificação, já que é primeiro classificado, com mais três pontos do que o terceiro, o Brugge, mas com vantagem no confronto direto.

De resto, os belgas venceram de forma tranquila na receção ao Zenit, por 3-0, e alimentam a esperança dos «oitavos» na última jornada, já que seguem a dois pontos da Lazio (tem nove), que está em segundo. De Ketelaere (33m), Vanaken (58m) e Lang (73m) fizeram os golos do triunfo que confirmou o último lugar para o Zenit, que segue com apenas um ponto.