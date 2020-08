O Legia de Varsóvia, de André Martins e Luís Rocha, foi esta quarta-feira eliminado da segunda pré-eliminatória (os resultados do dia) da Liga dos Campeões pelo Omonia, do Chipre.

O emblema cipriota, que contou com Vítor Gomes e Kiko, venceu no prolongamento por 2-0, com golos de Jordi Gomez, aos 92 minutos, de penálti, e Thiago Santos, aos 107m.

Do lado do Legia, apenas André Martins foi utilizado.

Surpreendente foi também a eliminação do Celtic frente ao Ferencváros, da Hungria. A jogar em casa, o emblema escocês foi derrotado por 2-1.

Siger, aos sete minutos, e Nguen, aos 75m, marcaram para os húngaros, enquanto Christie fez o golo do Celtic aos 53 minutos.

De resto, o Dínamo de Zagreb venceu o Cluj, de Camora, nos penáltis, depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar.