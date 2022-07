O Midtjylland é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões: esta tarde, a equipa dinamarquesa eliminou o AEK Larnaca, nos penáltis, e marcou encontro com os encarnados.

Depois de um empate a uma bola há uma semana, esta tarde voltou a registar-se o mesmo resultado em solo cipriota.

Com Gustavo a titular, o Larnaca adiantou-se no marcador aos nove minutos, por Olatunji, mas três minutos volvidos, Dalsgaard restabeleceu a igualdade no marcador.

Já com Bruno Gama e Rafa Lopes em campo, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o empate nos restantes 108 minutos e o jogo encaminhou-se para os penáltis.

Aí, a formação dinamarquesa foi mais forte e venceu por 4-3. Gustavo, de resto, falhou o penálti decisivo do Larnaca.

O Midtjylland é assim o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A primeira mão joga-se já no dia 2 de agosto, no Estádio da Luz.