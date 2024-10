Não começou da melhor maneira a aventura do Milan, de Paulo Fonseca, na Liga dos Campeões.

Depois da derrota inaugural em casa, diante do Liverpool, os rossoneri também não passaram no terreno do campeão alemão: o Bayer Leverkusen venceu esta noite, por 1-0, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Champions.

Rafael Leão foi titular na formação de Fonseca, mas fez um jogo apagado. Do outro lado, Victor Boniface foi o que mais agitou. O avançado deu vantagem aos germânicos aos 21 minutos, mas o golo foi anulado com recurso ao VAR, por fora de jogo.

No início do segundo tempo, aos 51 minutos, contou mesmo: Boniface fez o 1-0, na recarga a um remate de Jeremie Frimpong.

Com este resultado, o Leverkusen está no terceiro lugar da Liga dos Campeões, com seis pontos. O Milan é 29.º, ainda sem qualquer ponto.