Ficou a conhecer-se esta segunda-feira o quadro completo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com destaque para a sorte do FC Porto: os dragões vão medir forças com a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Em relação aos outros portugueses, o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias defronta o Borussia Monchengladbach, ao passo que o Atlético de Madrid de Félix joga com o Chelsea.

O Liverpool, de Diogo Jota, terá pela frente o Leipzig, enquanto o Barcelona de Trincão joga com o PSG de Danilo. Por fim, o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro mede forças com o Sevilha.

Refira-se que a primeira mão da eliminatória joga-se nos dias 16/17/23/24 de Fevereiro, ao passo que a segunda realiza-se nos dias 9/10/16/17 de Março.

O quadro completo dos oitavos de final:

Borussia Monchenglabach-Manchester City

Lazio-Bayern Munique

Atlético Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

FC Porto-Juventus

Barcelona-PSG

Sevilha-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid