O Olympiakos de Pedro Martins está mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter vencido esta noite o Omonia, por 2-0, na primeira mão do play-off de acesso à Prova Milionária.

Com José Sá e Rúben Semedo no onze titular – Cafú não saiu do banco –, o emblema grego colocou-se em vantagem à entrada para os últimos 20 minutos, com um penálti de Valbuena.

Nos descontos, aos 90+2 minutos, El Arabi fez o 2-0 e deu maior conforto a Pedro Martins para enfrentar a segunda mão, que se jogará no Chipre. No Omonia, Vítor Gomes foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Nos outros jogos do dia, o Dínamo de Kiev venceu no terreno do Gent, por 2-1, enquanto Molde e Ferencvaros empataram a três bolas na Noruega.