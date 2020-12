Danny Makkelie é o árbitro escolhido para apitar o que resta da receção do Paris Saint-Germain ao Basaksehir, interrompido na noite de terça-feira depois de um comentário racista do quarto árbitro dirigido a Webó.

Para dirigir os restantes 75 minutos da partida, o holandês será assistido por Mario Diks e Marcin Boniek. Bartosz Frankowski será o quarto árbitro.

Refira-se que ambas as equipas já tem o futuro definido na Liga dos Campeões: o PSG, com a derrota do Man United, tem o apuramento para os oitavos de final garantido, ao passo que o Basaksehir já não consegue fugir ao último lugar do grupo.