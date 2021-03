Pela primeira vez em mais de 15 anos, nem Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi vão estar presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O português e o argentino, jogadores de Juventus e Barcelona, foram eliminados por FC Porto e Paris Saint-Germain, respetivamente, e não estão nos oito melhores da Europa, o que já não acontecia desde a época 2004/05.

Nessa longínqua temporada, Ronaldo, então ao serviço do Manchester United, caiu aos pés do Milan, com duas derrotas por 1-0. Por sua vez, Messi, já com as cores do Barcelona, foi eliminado pelo Chelsea de José Mourinho.

Com os dois astros a aproximarem-se do final das respetivas carreiras, este é um cenário ao qual os adeptos do futebol têm de habituar-se a ver. Começa a ser a hora de outros prodígios, como Mbappé e Haaland.