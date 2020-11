O Real Madrid venceu esta noite em Milão o Inter por 2-0, em jogo da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Eden Hazard, de penálti, inaugurou o marcador logo aos sete minutos. A vida complicou-se logo aí para os nerazzurri, mas a situação ainda piorou: aos 33 minutos, Arturo Vidal excedeu-se nos protestos sobre um possível penálti e foi expulso.

A jogar com mais um, o Real geriu o jogo até ao final e ainda aumento a contagem à hora de jogo, através de um golo de Rodrygo.

Com este resultado, o Real Madrid ocupa o segundo lugar do grupo, com sete pontos, menos um do que o Borussia Monchengladbach. Já o Inter é último, com dois pontos. O Shakhtar de Luís Castro está no terceiro lugar.