A sociedade Bruno Fernandes & Cristiano Ronaldo voltou a funcionar, mas a estreia do Manchester na Liga dos Campeões foi propriamente famosa, bem pelo contrário: em casa do Young Boys, os red devils foram derrotados por 2-1 e saem da Suíça com um chocolate bem amargo.

Frente à, pelo menos na teoria, equipa mais acessível deste grupo F da Champions, a equipa inglesa entrou com a artilharia pesada, e o soldado português do costume não demorou muito tempo a atirar a contar.

Aos 13 minutos, Bruno Fernandes descobriu Ronaldo na área e o capitão da Seleção Nacional – a viver uma noite histórica – fez o que sabe fazer melhor: marcou.

A equipa suíça não se deixou intimidar, mas lá está, do outro lado havia qualidade individual para dar e para vender.

Bruno Fernandes e Ronaldo voltaram a tentar cozinhar um golo, mas desta vez o remate de CR7 encontrou a oposição de von Ballmoos. Acabou aí o jogo ofensivo do Manchester United, estavam decorridos 26 minutos.

Tudo porque Wan-Bissaka foi expulso, depois de uma entrada violenta sobre um adversário, e o conjunto inglês não mais voltou a encontrar-se na partida.

O facto de ficar reduzido a dez unidades não explica tudo. Ole Gunnar Solskjaer montou uma defesa a três, lançou Dalot para o lado direito da defesa, e o United respirou melhor nos primeiros cinco minutos da segunda parte, mas o reste foi pobre, pobre.

Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia podem camuflar muita coisa, mas continua evidente a pouca qualidade coletiva que a turma de Manchester continua a exibir. Responsabilidade de Solskaer, obviamente.

Com um a mais, o Young Boys assumiu uma postura mais defensiva – não que tenha sido defensiva desde o início – e foi premiado.

Ngamaleu empatou aos 66 minutos e premiou 15 minutos de muita, mas mesmo muita pressão sobre a baliza de De Gea, ainda que sem grandes oportunidades.

Depois, Solskjaer tirou Ronaldo e Bruno Fernandes e colocou Matic e Lingard. Procurou mais solidez a meio-campo com o médio ex-Benfica, e mais frescura na frente com o internacional inglês. O tiro, diga-se, saiu totalmente ao contrário.

De Gea foi evitando o 2-1, com destaque para uma defesa sensacional aos 88 minutos a remate de Lauper, mas não evitou o disparate de Lingard nos últimos segundos dos descontos. O médio tentou atrasar para o guarda-redes, mas a bola encontrou Siebatcheu. O avançado norte-americano agradeceu o presente e fez o 2-1, perante o delírio do estádio inteiro.

Ronaldo regressou à Champions com as cores do Manchester United e, como quase sempre, molhou a sopa, com a preciosa ajuda de Bruno Fernandes. A expulsão de Wan Bissaka complicou e a inoperância de Solskjaer no banco fizeram o resto. Saiu por cima o Young Boys.