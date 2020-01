Os adeptos votaram e escolheram o melhor onze do ano da Liga dos Campeões – uma equipa de sonho, diga-se –, do qual faz parte Cristiano Ronaldo.

O avançado da Juventus é o único representante português, numa equipa liderada pelo campeão em título Liverpool, que conta com cinco jogadores: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson e Sadio Mané.

De Ligt, que fez metade do ano no Ajax e a outra metade na Juventus é mesmo o único jogador da linha defensiva que não joga nos reds.

De Bruyne, do Manchester City, e Frenkie de Jong, que se mudou do Ajax para o Barcelona no verão, fazem a dupla do meio-campo, enquanto Messi (Barcelona) e Lewandowski (Bayern de Munique) fazem companhia a Ronaldo e Mané no ataque.