Se o Real Madrid conquistar a 14.ª Champions League esta época, essa conquista terá um nome acima de todos os outros: Karim Mostafa Benzema.

Depois do hat-trick decisivo frente ao Paris Saint-Germain, o avançado francês voltou a repetir a dose esta noite, no triunfo merengue em casa do Chelsea (3-1), na primeira mão dos quartos de final da Prova Milionária.

De facto, a noite foi quase toda de Benzema. Pelo menos a partir do minuto 21.

Antes, até foram os blues a mandar no jogo – mas apenas territorialmente.

Campeão europeu em título, a formação londrina assumiu a posse de bola nos primeiros minutos, mas ainda assim sem grandes ameaças à baliza de Courtois.

Benzema e um calcanhar a mostrar ao que ia

O Real, com Valverde a fechar o lado direito e a permitir maior liberdade a Vinícius Jr. e Benzema, não se importou de ceder a redondinha ao adversário, mas sempre com intenções venenosas para o contra-ataque.

Foi assim, de resto, que Vinícius atirou à barra logo aos dez minutos, numa jogada na qual Benzema deu de calcanhar em Valverde e mostrou logo ao que ia.

Depois, sim, começou o show de Benzema.

Aos 21 minutos, o capitão blanco combinou com Vinícius e abriu o marcador com um cabeceamento espetacular. Aos 24 minutos, servido com uma bandeja por Modric, voltou a ter cabeça para bater Mendy pela segunda vez na noite.

De repente, o jogo cínico de Ancelotti ficou ainda mais de feição para o clube espanhol.

Esse cinismo, de resto, só foi ameaçado a cinco minutos do intervalo, quando Havertz esboçou uma resposta a Benzema e reduziu também de cabeça.

Mendy boicotou as intenções blues

O Chelsea voltava a estar na discussão do resultado, mas Mendy decidiu boicotar as intenções dos blues. No primeiro minuto da segunda parte, entregou o ouro a Benzema, o nueve disse merci e rematou para a baliza deserta. Segundo hat-trick consecutivo na Champions.

Thomas Tuchel lançou a artilharia pesada para campo – com Lukaku à cabeça –, mas Courtois e companhia foram chegando para as encomendas.

A meio da eliminatória, Benzema já guardou as «meias» no bolso do Real Madrid. Agora é só guardá-las em casa, na segunda mão. Mas com cautela, pois do outro lado está o campeão da Europa em título.