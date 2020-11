Joga-se esta noite mais uma jornada (a quarta) de Liga dos Campeões e, como sempre, pode acompanhar tudo no Maisfutebol.

O menu do dia tem oito jogos na carta, com destaque para a Juventus, de Ronaldo, que recebe o Ferencvaros, e para o Manchester United de Bruno Fernandes, que joga em Old Trafford perante o Basaksehir.

O Dortmund, de Raphael Guerreiro, defronta o Club Brugge, ao passo que o PSG, de Danilo, recebe o Leipzig. Nota ainda para o Barcelona de Trincão, que joga na Ucrânia com o Dínamo de Kiev.

ACOMPANHE AQUI TODAS AS INCIDÊNCIAS DA NOITE DE CHAMPIONS LEAGUE.