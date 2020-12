Num duelo bem português, o Marselha venceu na receção ao Olympiakos, por 2-1, e somou os primeiros pontos nesta Champions.

A equipa de André Villas-Boas chegava a este jogo sem qualquer ponto conquistado, e viu a vida ficar ainda mais complicada aos 33 minutos, quando Camara abriu o marcador para os gregos com um golo de belo efeito.

Ainda a sonhar com o apuramento – precisava que o FC Porto perdesse na receção ao Man City, o que não aconteceu –, a equipa de Pedro Martins, que contou com José Sá e Rúben Semedo no onze, não conseguiu aguentar o resultado na segunda parte.

Dimitri Payet, com dois golos de penálti, aos 55 e 75 minutos, deu a volta para a equipa do Vélodrome.

Com este resultado, as duas equipas seguem com os mesmos três pontos no terceiro lugar do grupo C. Ainda assim, vantagem no confronto direto para o Olympiakos, que venceu por 1-0 na Grécia.