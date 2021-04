O FC Porto fechou a campanha na Liga dos Campeões com 73 milhões e 542 mil euros arrecadados durante a prova.

Os dragões somaram esta noite uma vitória insuficiente frente ao Chelsea, mas não arrecadaram qualquer valor graças ao golo de Taremi, já que nesta fase, apenas a equipa apurada ganha dinheiro com os triunfos.

Assim, o FC Porto fecha a caminhada na Champions League com os tais 73 milhões e 542 mil euros no cofre, os últimos dez milhões e 500 mil euros ganhos com o triunfo frente à Juventus, nos quartos de final.

A este valor, diga-se, ainda há a acrescentar o do market pool, relacionado com os direitos televisivos. A UEFA vai distribuir 292 milhões de euros pelos 32 clubes participantes, em função do valor proporcional dos países. Uma vez que os dragões foram o único clube da Liga a disputar a Prova Milionária, recebe a totalidade do valor que corresponde a Portugal.

Refira-se ainda que o FC Porto arrecadou quase 42 milhões só pela presença na fase de grupos, mais 26 milhões e 500 mil euros pelo nono lugar no ranking da UEFA a dez anos.