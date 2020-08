O Rennes garantiu esta terça-feira o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Um marco histórico para o clube francês, que nunca jogou a competição.

A equipa que conta com Raphinha, antigo jogador do Sporting, terminou o campeonato em terceiro lugar e garantiu desde logo presença na terceira pré-eliminatória da Champions, na qual podia ser adversário do Benfica.

No entanto, dado que os quatros semifinalistas da Liga Europa – Manchester United, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Sevilha – já garantiram o apuramento para a Prova Milionária via campeonato, essa vaga é atribuída ao terceiro classificado do quinto país do ranking europeu, que neste caso é a França.