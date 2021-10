Diferentes situações, lances muito idênticos.

Antoine Griezmann foi expulso na derrota do Atlético de Madrid frente ao Liverpool aos 52 minutos, depois de atingir com o pé a cabeça de Roberto Firmino.

Momentos depois, Zlatan Ibrahimovic viu o cartão amarelo na derrota do Milan em casa do FC Porto, após atingir também com o pé a cabeça de Mbemba.

Os lances são parecidos, e por isso mesmo a imprensa espanhola indignou-se com a diferença de critérios.

«Critérios diferentes em jogadas similares. Situações que, no caso dos rojiblancos, reforçam o argumento da arbitragem rigorosa que se viveu no Wanda Metropolitano. Uma jogada, em última análise, decisiva para o futuro do jogo», escreveu o jornal Marca.