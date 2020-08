Esta quarta-feira, dia 11 de agosto, tem início a final a oito da Liga dos Campeões, que vai realizar-se em Lisboa.

O primeiro jogo dos quartos de final da Prova Milionária será entre a Atalanta e o Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, a partir das 20h00. A partida será transmitida no canal 1 da Eleven Sports.

Em Alvalade, o Atlético de Madrid, de João Félix, fará o último treino antes do jogo com o Leipzig, às 19h30. Os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social. A sessão do emblema alemão está agendada para as 17h45, nos mesmos moldes.

Na Fórmula E, o já campeão António Félix da Costa, participará em mais uma corrida, no antigo aeroporto de Tempelhof, em Berlim, a partir das 18h00.