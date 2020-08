Já começa a não ser propriamente uma novidade: o Lyon conquistou este domingo a Liga dos Campeões feminina pela quinta vez consecutiva, ao vencer na final o Wolfsburgo, por 3-1.

No País Basco, em Espanha, o triunfo gaulês começou a ser desenhado aos 25 minutos, com um golo de Eugénie Le Sommer. A um minuto do intervalo, Saki Kumagai fez o 2-0.

A formação alemã ainda reduziu no regresso das cabines, por Alexandra Pop, mas Sara Jjork Gunnarsdottir confirmou o triunfo do Olympique aos 88 minutos.

O Lyon, que não contou na ficha de jogo com a portuguesa Jéssica Silva, alcança assim a quinta Champions consecutiva e a sétima da sua história – é a equipa mais títulos europeus no palmarés.