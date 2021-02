Colegas de seleção, mas adversários esta noite, Antoine Griezmann teceu rasgados elogios a Kylian Mbappé, estrela maior na goleada do Paris Saint-Germain em casa do Barcelona.

«Estou feliz por ele. Tem sido um pouco criticado, mas isso é o que acontece quando se está no topo há muito tempo. Assim que se piora, surge a crítica. É bastante fácil. Mas acredito que o PSG tem uma estrela com o futuro muito grande, que estará ao nível de Messi e Ronaldo. Fez um grande jogo», disse o francês do Barça, à RMC Sport.

Griezmann reconheceu depois que o PSG foi superior na partida: «Precisávamos de fazer um jogo perfeito, mas não o fizemos. Eles sim, fizeram. Queríamos fazer um grande jogo, mas eles foram melhores do que nós. Não há nada a dizer.»

«Ainda há a segunda mão. Vai ser complicado, mas não vamos a Paris em passeio. Temos de continuar a trabalhar. A temporada ainda é longa. Somos profissionais. Temos de ir lá [a Paris] para ganhar e tentar reverter a situação», prosseguiu.