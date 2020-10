Lionel Messi marcou um golo na vitória desta noite do Barcelona na Liga dos Campeões, na receção ao Ferencvaros: um cenário que se repete há 16 épocas consecutivas.

Segundo a Opta, o capitão dos culés tornou-se no primeiro jogador da história a marcar consecutivamente em 16 edições da Prova Milionária.

De resto, apenas Ryan Giggs, lenda do Manchester United e atual selecionador do País de Gales, fez o gosto ao pé em 16 edições diferentes da Champions, mas não de forma consecutiva.

16 - Barcelona’s Lionel Messi is the first player in Champions League history to score in 16 consecutive seasons; no player in the competition’s history has scored in more seasons overall than the Argentinian (16 – level with Ryan Giggs). Sweet. pic.twitter.com/aOTEPOcQYu