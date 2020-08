O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, não teme a maior experiência do Atlético de Madrid no encontro das duas equipas, esta quinta-feira, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o jovem técnico garantiu que os alemães querem impor o seu jogo.

«Queremos impor o nosso jogo, centrar a atenção no nosso jogo. O Atlético não tem experiência em jogar a um só jogo e não creio que a experiência vá ser importante amanhã [quinta-feira]», afirmou, citado pela Lusa.

Nagelsmann admite que a ausência de Werner, ele que é reforço do Chelsea, não é positiva, mas diz que é altura de outros jogadores se chegaram à frente: «Não a temos força como antes, porque falta o Timo, mas temos outros jogadores fortes no ataque. Não sei quem vai iniciar, não digo nomes antes do jogo. Queremos fazer golos e temos jogadores que não podiam jogar quanto tínhamos o Timo. Agora, têm oportunidade de mostrar as suas qualidades.»

«Não acho que vai mudar muito. A equipa não se concentra num só jogador e tem sempre opções. Tem o seu sistema de jogo e não creio que vai mudar o estilo e os jogadores, que são muito rápidos e muitas vezes são seis ou sete a atacar. São muito difíceis de defender», disse ainda, sobre o Atlético de Madrid.

O Leipzig-Atlético de Madrid disputa-se esta quinta-feira, no Estádio de Alvalade, a partir das 20h00.