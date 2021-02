Neymar foi a ausência mais notada na goleada do Paris Saint-Germain em casa do Barcelona, esta noite, mas brilhou a grande altura... nas redes sociais.

O internacional brasileiro acompanhou o jogo em casa e foi partilhando no Twitter as suas ideias, com destaque para os elogios a Mbappé, claro, mas também Leandro Paredes.

«Mbappé jogando muito... hat-trick do meu menino», escreveu aquando do terceiro golo do francês, acrescentando mais à frente: «Que jogo da equipa, todos muito bem! Paredes um monstro, craque.»

Recorde-se que o Paris Saint-Germain venceu esta noite o Barcelona, por 4-1, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mbappé foi a figura do encontro, com três golos apontados. Neymar falhou o jogo por lesão, naquele que seria o seu regresso a Camp Nou.

Veja aqui os twees de Neymar:

GOL PORRAA — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Que partida da equipe, todos muito bem👏🏽👏🏽👏🏽 PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021