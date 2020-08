Grande figura do jogo, Neymar era um homem feliz no final da reviravolta épica do Paris Saint-Germain frente à Atalanta, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista à Eleven Sports, o internacional brasileiro diz que nunca pensou em perder a eliminatória, apesar de o PSG ter passado muito tempo em desvantagem.

«Uma grande noite, mas muito difícil, a Atalanta é uma grande equipa, eram uma surpresa na competição. Sabíamos que era uma equipa muito agressiva, que ia ter ocasiões. Jogámos muito bem, parabéns a toda a equipa e estou muito contente por ter feito um grande jogo. Agora é descansar, que estamos mortos, mas estou muito contente com a vitória», começou por dizer.

«Nunca pensei que íamos para casa hoje. Desde que começámos a treinar que tenho na minha cabeça que vamos chegar à final, isso ninguém me tira da cabeça. Demos um passo importante, agora temos as meias-finais. Oxalá consigamos ir à final», acrescentou.