São quatro os portugueses convocados para a receção do Olympiakos ao FC Porto, em jogo da sexta e última jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O técnico, também ele luso, Pedro Martins chamou José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre e Pêpê Rodrigues para o duelo com os dragões.

Do clã português da formação de Atenas, ficam apenas de fora Bruma e Tiago Silva.

O Olympiakos-FC Porto joga-se esta quarta-feira, a partir das 20h00. Os dragões já estão apurados para a próxima fase, enquanto os gregos lutam ainda pelo acesso à Liga Europa.

Os convocados do Olympiakos:

Guarda-redes: José Sá, Karargyris e Tzolakis;

Defesas: Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Rafinha, Ousseynou Ba, Holebas, Papadoulos e Cissé;

Médios: Soudani, Camara, Bouchalakis, M’Vila, Fortounis, Pêpê, Androutsos, Vrousai, Masouras, Sourlis e Randjelovic;

Avançado: El Arabi.