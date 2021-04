Recuperado de uma contusão no gémeo da perna esquerda, que o afastou do embate com o Lille, Danilo Pereira é opção para o jogo frente ao Bayern Munique, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O médio português integra a lista de Mauricio Pochettino para a partida em solo germânico, ao contrário por exemplo de Bernat, Florenzi, Leandro Paredes, Icardi e Verratti, ausências forçadas.

O PSG defronta esta quarta-feira o Bayern Munique, a partir das 20h00. Dia 13 de abril joga-se a segunda mão desta eliminatória, em Paris.