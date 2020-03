O Paris Saint-Germain apurou-se na quarta-feira para os quartos de final da Liga dos Campeões, ao vencer o Borussia Dortmund, e no fim houve festa rija entre jogadores e adeptos, isto depois de uma partida jogada à porta fechada.

Os fãs parisienses até fogo de artifício atiraram, mas do lado do plantel parisiense os festejos também foram muitos: Mbappé e Neymar trocaram um abraço forte, Verratti não conteve o êxtase e Cavani juntou-se aos cânticos entoados pela claque do PSG.