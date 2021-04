O Chelsea cumpriu esta terça-feira o último treino em Inglaterra antes da partida para Sevilha, onde defronta o FC Porto, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Já com os recuperados Pulisic, Kanté e Tammy Abraham, o técnico Thomas Tuchel orientou a última sessão dos blues de preparação para o embate com os dragões.

Recorde-se que o treinador alemão convocou 25 jogadores para a partida de Sevilha, que se disputa esta quarta-feira, a partir das 20h00.