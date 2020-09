Mesmo em tempos de pandemia da covid-19, os adeptos do PAOK não quiseram deixar de apoiar a sua equipa antes do embate decisivo frente ao Benfica, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A massa associativa do clube grego juntou-se logo no hotel onde a equipa de Abel fez o estágio, para apoiar os jogadores, e depois juntou-se em massa para apoiar na chegada do autocarro do PAOK ao Estádio Toumba.

O PAOK defronta o Benfica esta noite, a partir das 19h00. Acompanhe aqui o jogo AO MINUTO.