A UEFA divulgou esta sexta-feira os dez melhores golos da edição 19/20 da Liga dos Campeões, eleitos pelo painel de «observadores técnicos» que também destacou os melhores 23 jogadores da competição.

Sem portugueses na lista, o melhor golo da prova foi atribuído a Leo Messi, frente ao Nápoles, nos oitavos de final da competição, num lance em que o astro argentino caiu antes de rematar colocado para a baliza adversária.

O pódio fica fechado com o golo de Kimmich frente ao Barcelona, nas meias-finais, e com o ‘volley’ de Dani Olmo frente ao Manchester City, ainda ao serviço do Dínamo de Zagreb – atualmente representa o Leipzig.

Refira-se que Cristiano Ronaldo venceu o melhor golo da Liga dos Campeões atribuído pelos adeptos.

Os dez melhores golos da Champions eleitos pelo painel de «observadores técnicos»:

10.º - Mbappé (PSG) vs Blub Brugge

9.º - Ziyech (Ajax) vs Valencia

8.º - Douglas Costa (Juventus) vs Lokomotiv Moscovo

7.º - Luis Suárez (Barcelona) vs Inter

6.º - Marcel Sabitzer (Leipzig) vs Zenit

5.º - Gnabry (Bayern Munique) vs Tottenham

4.º - Lautaro Martínez (Inter) vs Slavia Praga

3.º - Dani Olmo (Dinamo Zagreb) vs Manchester City

2.º - Kimmich (Bayern Munique) vs Barcelona

1.º - Leo Messi (Barcelona) vs Nápoles