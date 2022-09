Além de Gio Simeone, também Richarlison viveu uma noite bastante especial na quarta-feira.

O internacional brasileiro estreou-se na Liga dos Campeões, e fê-lo da melhor maneira: marcou os dois golos da vitória do Tottenham na receção ao Marselha, num jogo do grupo do Sporting.

Ora, no final da partida, o avançado de 25 anos foi cumprimentar um grupo de adeptos muito especial que assistiu à partida nas bancadas: a sua família.

Richarlison agarrou-se ao pai e não conteve as lágrimas, tentando depois tapar a cara de choro com a camisola.

Na zona de entrevistas rápidas, o futebolista também não escondeu a emoção. «Desde o início da minha carreira que sonhava com este momento. O meu pai e os meus irmãos estão cá. Para mim é uma conquista muito grande», confessou.

