Depois de concluída a sexta jornada da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou esta quinta-feira a equipa da semana da competição.

Sem qualquer português ou qualquer elemento de Benfica e Sporting, eis os escolhidos pela UEFA:

Bizot, Andy Robertson, Antonio Rüdiger, Carter-Vickers, Mukiele, Angelo Stiller, Tielemans, Michael Olise, Igor Paixão, Bukayo Saka e Antoine Griezmann.



🥁 Introducing your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/olJeuaEsMo