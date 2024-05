Carlo Ancelotti confirmou que Thibaut Courtois vai ser titular no Real Madrid, para a final da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund.

Na antevisão ao jogo deste sábado, o técnico dos merengues falou do ambiente que se vive no balneário e admitiu que este é o jogo mais importante da temporada para todo o clube.

«Lunin tem uma gripe e só vai viajar este domingo, está bem mas vai ficar no banco. O Courtois vai ser o titular. Tivemos tempo para nos prepararmos para o encontro e vejo um balneário concentrado, entusiasmado e com confiança para enfrentar o jogo mais importante da temporada», admitiu.

Perante os jornalistas, o técnico abordou a primeira vez que participou numa final da Champions e a «mística» que a equipa apresenta nos últimos minutos dos encontros.

«Há algo especial neste clube, tantas vezes marcarmos nos últimos minutos não pode ser coincidência. Talvez a história, a tradição ou a qualidade, não sei, mas já aconteceu muitas vezes e isso significa que não é uma coincidência. As emoções negativas surgem antes do jogo, mas o medo é uma parte importante para fazer as coisas bem, devemos saber disso. A primeira vez que estive numa final da Liga dos Campeões foi há dez anos e aprendi muito desde então. Neste momento só queremos ganhar o troféu, mas de qualquer forma a temporada foi muito bem sucedida, não importa o que aconteça este domingo», acrescentou Ancelotti.

O jogo entre Borussia Dortmund e Real Madrid está marcado para as 20h deste sabado e vai decorrer no Estádio de Wembley, em Londres.