O Atlético Madrid anunciou, esta terça-feira, que Robin Le Normand não vai viajar com a equipa para Lisboa, depois de se ter lesionado frente ao Real Madrid, no último domingo.

Em comunicado, os colchoneros informaram que o jogador está a efetuar exames complementares de diagnóstico e será por isso baixa para Diego Simeone, na visita ao Estádio da Luz, para o jogo contra o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões.

«Le Normand não viaja com a equipa, devido a um golpe que sofreu no dérbi com o Real Madrid, estando a efetuar exames complementares de diagnóstico», pode ler-se.

Benfica e Atlético Madrid medem forças esta quarta-feira, a partir das 20h, sendo que a arbitragem estará a cargo do neerlandês Serdar Gözübüyük.