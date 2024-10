Joey Veerman sofreu uma lesão na virilha e vai ficar de fora durante pelo menos um mês.

A notícia foi confirmada pelo PSV, adversário do Sporting esta terça-feira, que através do site oficial confirmou o pior cenário para o médio de 25 anos. Veerman saiu lesionado no jogo contra o Willem II, do último sábado.

Além disso, o clube informou também que a duração certa da paragem será conhecida nas próximas semanas.

Joey Veerman is expected to be out for at least a month due to a groin injury.



