Terminada a primeira jornada da fase liga da Liga dos Campeões e o Bayern Munique é líder, depois de atropelar o Dínamo Zagreb, por 9-2.

Relativamente aos portugueses, ambos com uma vitória (três pontos), o Sporting está em 10.º, com dois golos marcados, e o Benfica está em 11.º, com os mesmos marcados, mas com um sofrido.

Neste momento, as duas equipas lusas encontram-se em lugar de play-off de acesso aos oitavos de final.

De referir que os oito primeiros classificados seguem diretamente para os «oitavos», enquanto que os 16 seguintes têm de disputar uma eliminatório de acesso à próxima fase. Os restantes são eliminados.

Confira a classificação ao fim de uma jornada: