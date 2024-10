Lembra-se da última vez que o Benfica tinha perdido no Estádio da Luz, antes do desaire com o Feyenoord? Foi diante da Real Sociedad, a 24 de outubro de 2023... precisamente há um ano.

Num jogo semelhante, de Liga dos Campeões, os encarnados foram ultrapassados por uma exibição dominadora dos bascos, perdendo, ainda assim, apenas por 1-0.

Numa fase de grupos de má memória para os adeptos benfiquistas, o clube viria a somar quatro derrotas em seis jogos na Liga dos Campeões. Porém, todos os desaires que precederam esse diante da Real Sociedad aconteceram fora de casa.

Na época 2023/24, Roger Schmidt viria a sofrer mais seis derrotas. Já nesta temporada, o treinador alemão perdeu diante do Famalicão, por 2-0, fora de casa. Agora, Bruno Lage sente pela primeira vez o sabor da derrota na segunda passagem pela equipa principal do Benfica.

Um bis de Antoni Milambo e um golo de Ayase Ueda anularam um tento único de Kerem Aktürkoglu, no terceiro jogo da fase regular da Liga dos Campeões. Os encarnados somam seis pontos.