Vangelis é um de quatro jogadores candidatos ao prémio de jogador da semana na Liga dos Campeões.

O avançado do Benfica concorre juntamente com Vinicius Júnior (Real Madrid), Igor Paixão (Feyenoord) e Guirassy, avançado do Borussia Dortmund que fez um golo e uma assistência na vitória dos alemães por 3-0 sobre o Sporting em Alvalade.

Além desta nomeação, Pavlidis, que assinou o único golo do Mónaco-Benfica, pode ainda vencer o prémio de melhor golo da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final: para isso terá de superar a concorrência de Jutlgà (Club Brugge), e de Olise e Kane, dupla do Bayern Munique.