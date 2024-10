O Benfica realizou, esta terça-feira, o último treino antes da receção ao Atlético Madrid, a contar para a segunda jornada da fase de liga, da Liga dos Campeões.

No Seixal, Bruno Lage teve praticamente todo o plantel à disposição, com exceção para Renato Sanches e Tiago Gouveia, sendo que ambos realizaram apenas tratamento e trabalho de ginásio.

As águias recebem os colchoneros a partir das 20h, no Estádio da Luz e pode acompanhar este jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.