Bruno Génésio realizou esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Sporting, que dá início à campanha do Lille nesta edição da Liga dos Campeões.

Em declarações aos jornalistas, o técnico francês deixou rasgados elogios a Viktor Gyökeres, que considera estar a «ultrapassar todas as fasquias» e atribuiu ainda algum favoritismo ao Sporting, para o encontro que se realiza no Estádio José Alvalade.

«Aquilo que mais respeito no Sporting é o coletivo, são muito bem organizados em termos defensivos e ofensivos. Têm um jogador que está a ultrapassar todas as fasquias, que é, obviamente, o Gyökeres. O Sporting não deixa de ser um grande clube e o Gyökeres é um dos grandes avançados na Europa hoje em dia», começou por referir.

«Podemos dizer que o Sporting é favorito, tem jogadores como o Gyökeres e não sei se o campeonato português é mais fraco que o francês. De qualquer forma, estamos aqui para discutir o jogo pelo jogo, temos de ter qualidade para enfrentar a equipa que vamos encontrar e, claro, ter a capacidade para colocar problemas ao adversário», acrescentou o técnico.

Além do técnico, também Lucas Chevalier respondeu às questões dos jornalistas presentes no auditório Joaquim Agostinho. Para o guardião de apenas 22 anos, a estreia na Champions é o concretizar de um sonho, ainda por cima num ambiente como o que será criado no Estádio José Alvalade.

«Participar numa Liga dos Campeões faz-me sentir muitas coisas. Ainda é difícil falar disso, mas para mim é o concretizar de um sonho coletivo, sonhei muito com isto. Agora estou na equipa principal e tenho noção de que tenho de estar ao mais alto nível para corresponder», admitiu.

«Não acho que é necessário falar muito do adversário, são os campeões de Portugal e têm história por trás. O Sporting está mais habituado a estas competições e sei que o ambiente vai ser espetacular. Temos o Tiago Santos, que foi formado aqui e certamente será um jogo especial. Não nos podemos esquecer do Paulo Fonseca e do Luís Campos, há alguma afinidade do Lille com os portugueses», afirmou o guardião francês.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e Lille tem início marcado para as 20h, com a arbitragem do lituano Donatas Rumsas e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.