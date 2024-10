Bruno Lage realizou no Benfica Campus, nesta terça-feira, a antevisão ao jogo com o Atlético Madrid a contar para a segunda jornada da fase de liga, na Liga dos Campeões.

O técnico do Benfica destacou a qualidade do adversário e a forma como conseguiu atacar o mercado, em Inglaterra, mas garantiu que o objetivo das águias passa por somar os três pontos diante dos colchoneros.

«Não há margem de erro em nenhuma das competições, o Atlético é uma grande equipa, com o historial do treinador, há muitos anos no clube. No mercado contrataram jogadores em Inglaterra, neste caso o Gallagher e o Julián Alvarez, que mostra o potencial do clube», lembrou.

«Para o grupo, o que quero é que eles mantenham o sentido coletivo, queremos somar três pontos, somar a vitória seria algo especial e juntá-la às quatro que já tivemos. Temos de fazer o crescimento de forma sustentada, independentemente de quem jogue, o estádio vai estar cheio, entramos com a ambição de vencer e isso nunca nos pode faltar», afirmou o sucessor de Roger Schmidt.

O Benfica joga com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, esta quarta-feira.