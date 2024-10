Álvaro Carreras foi o jogador do Benfica destacado para a conferência de imprensa de antevisão ao Atlético Madrid-Benfica, a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Garantindo que o plantel está «focado em vencer tudo», Carreras falou sobre o adversário.

«Sabemos que o Atlético é muito ofensivo, mas, pensando em nós, podemos jogar pelos corredores. Eu posso jogar mais acima, e, aí, ligar-me com os avançados», afirmou.

Sobre a titularidade, Carreras respondeu com cautela. «É preciso estar sempre preparado para as decisões que o treinador toma e continuar a treinar para, nos jogos, demonstrar o que cada um pode acrescentar de positivo», afirmou o lateral espanhol.

Confrontado sobre a mudança de treinador, Álvaro Carreras (que tem sido sempre titular) acredita que a principal mudança foi o regresso da 'cultura' do Benfica.

«Dá para ver, mesmo nos treinos, que jogamos mais acima. Regressámos à cultura do clube, do que é o Benfica. Seguimos em frente, para marcar mais golos. É assim que se conseguem os três pontos. Cada um tem a filosofia de futebol que tem, mas, com o novo treinador, estamos a regressar à cultura do clube, a praticar um futebol ofensivo, direto ao golo, que é o que nos permite vencer jogos», explicou.

Por fim, o internacional jovem por Espanha falou sobre a La Roja. «Vejo a seleção sempre como uma recompensa. Estou orgulhoso de participar nos sub-21. Nunca se sabe. Essa opção está sempre presente», finalizou.

O Benfica joga com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, esta quarta-feira.