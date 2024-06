Carlo Ancelotti conquistou pela sétima vez na carreira a Liga dos Campeões (cinco como treinador e duas como jogador) e ultrapassou o recorde de Paco Gento.

Numa altura em que a prova era designada como Taça dos Campeões Europeus, o mítico avançado foi pentacampeão (1956-1960) e juntou-lhe ainda o título em 1966.

Além do técnico italiano, Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric e Nacho Fernández igualam o marco histórico estabelecido por Gento, com seis troféus no palmarés.